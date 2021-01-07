Çin'de kuluçkaya yatmış dinozor fosili bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çin'de kuluçkaya yatmış dinozor fosili bulundu

07.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:36
Çin'de kuluçkaya yatmış dinozor fosili bulundu

Çin'de 70 milyon yıl öncesine ait kuluçkaya yatmış dinozor fosili keşfedildi.

Çin'de 70 milyon yıl öncesine ait kuluçkaya yatmış dinozor fosili keşfedildi.

Xinhua ajansının haberine göre Çin'in Ciangşi eyaletinde yapılan arkeolojik kazılarda 70 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili bulundu.

Fosilin üzerinde yapılan bir araştırma, türün, iki ayaklı ve uçamayan kanatlı grubunda yer alan Teropod dinozorlarına ait olduğunu gösterdi.

Bulunan fosilde yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir dinozorun modern kanatlı hayvanlar gibi yumurtaları üzerine kuluçkaya yatmış Teropod, embriyo evresine girmiş yumurtalar ve bozulmamış bir yuva bulunuyor.

Araştırmada, fosilden çıkan birden fazla yumurtanın farklı gelişim seviyelerinde olduğu ve bunun da dinozorun gelişmiş üreme türüne ait modern kuşlar arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Araştırma Science Bulletin dergisinde yayımlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fikri Sağlar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enis Arıkan Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Güven Yalçın Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Bursa Çocuk Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'de kuluçkaya yatmış dinozor fosili bulundu - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 17:41:59. #1.14#
title