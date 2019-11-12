Çin'de kreşe saldırı: 54 yaralı

12.11.2019 13:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 13:00

Çin'in güneybatısında yer alan Yunan eyaletinde bir kişinin kreşe kimyasal sıvıyla saldırması sonucu 54 kişi yaralandı.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre saldırgan, Kaiyuan kentindeki bir kreşin duvarına tırmanarak çocuk ve öğretmenlerin üzerine kostik soda (sodyum hidroksit) sıktı.

Saldırıda yaralanan 51 çocuk ve 3 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

23 yaşındaki saldırgan yakalandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA