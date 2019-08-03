Çin'de köylerin yüzde 98'i 4G ve fiber optik ile donatıldı

Çin'de köylerin yüzde 98'i 4G ve fiber optik ile donatıldı

5G özellikli telefonların art arda satışa çıktığı, baz istasyonu sayısının hızlı bir biçimde arttığı Çin, bir yandan da kırsal bölgelerin kaliteli iletişim kurmaları için yatırımlarını sürdürüyor.

3.08.2019 14:20
Çin'de köylerin yüzde 98'i 4G ve fiber optik ile donatıldı

Hala dünyanın birçok ülkesinde sadece büyük kentlerde kullanılan fiber optik ve 4G ağı, Çin'de köylerin yüzde 98'ine ulaştırılmış durumda.

Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı Baş Mühendisi Zhang Feng, dün konuyla ilgili yaptığı açıklamasında ortalama indirme hızının 70M'yi aştığı ve internet hızı açısından ülkede kent ve köylerin aynı seviyede bulunduğu belirtildi.

Zhang Feng, Çin'in telekom hizmetinin uzaktan eğitim, tele-tıp ve kırsal e-ticaret gibi internet uygulamalarını geliştirdiğini ve uzak bölgelerde yaşayan vatandaşların kentsel bölgelerle aynı hizmetlerden yararlandığını kaydetti. Böylece Çin, 13. Beş Yıllık Plan'da belirttiği telekom hizmeti hedefine daha erken ulaşmış oldu…

Kaynak: Bültenler
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