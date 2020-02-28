Çin’de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 790’a ulaştı

28.02.2020 08:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 08:44

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790'a çıktı. Koronavirüs teşhisi konan ve iyileşen kişi sayısı ise 36 bin 498 olarak açıklandı