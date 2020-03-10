Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3 bin 139'a yükseldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3 bin 139'a yükseldi - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3 bin 139'a yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139'a çıktı.

10.03.2020 05:56 | Son Güncelleme: 10.03.2020 05:56
Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3 bin 139'a yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139'a çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi, 19 vaka tespit edildi.

Söz konusu can kayıplarının tamamı Kovid-19'un en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'ü Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 3 bin 139'a ulaştı.

Toplam vaka sayısı da 4 bin 794'ünün durumu ciddi olmak üzere 80 bin 754'e çıkarken, şüpheli vaka sayısı 349'a, müşahade altına alınan kişilerin sayısı 16 bin 982'ye geriledi.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde görülen vaka sayısı da 115'e yükselirken, ülkeye yurt dışından gelen yabancı üke vatandaşlarında saptanan Kovid-19 vakası ise 69'a ulaştı.

Fucien'de çöken karantina oteli

Diğer yandan ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde cumartesi akşamı çöken ve Kovid-19 vakalarının karantina merkezi olarak kullanılan Şincia (Xinjia) Express Hotel'in enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarından 59 kişi çıkarıldı. Bunlardan 18'i yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, 12 kişinin göçük altında olduğunu belirtirken, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Olaya yönelik yapılan soruşturmada yetkililer otelin, birinci katında yapılan onarım çalışmalarında meydana gelen bir kaza nedeniyle çöktüğü kaydetmiş, bina sahibinin gözaltına duyurmuştu.

Yerel hükümetin, söz konusu oteli Kovid-19 salgınının en yoğun olarak görüldüğü Hubey eyaleti ile Cıciang eyaletinin bazı bölgelerinden gelen kişilerin karantinası için tahsis ettiği ifade edilmişti.

Çin'de, yeni tip koronavirüsün son günlerde belirli oranda kontrol altına alınmasıyla insanlar Bahar Bayramı'yla gittikleri şehirlerden çalıştıkları kentlere geri dönüyor.

Yerel hükümetler, kentlere dışardan gelen kişilere 14 gün boyunca kendilerini karantinaya almaları tavsiyesinde bulunurken, karantina durumu bazı bölgelerde yerel hükümetin tahsis ettiği otel ve benzeri binalarda da olabiliyor.

Kovid-19'un insan vücudundaki kuluçka süresi, salgının ilk başlarında 14 gün olarak açıklanmıştı. Ancak Çin makamları bu kuluçka süresinin bazı hastalarda 27 güne kadar çıkabildiğini bildirmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı Haber
Öğretmenin 1. sınıf öğrencilerine verdiği kitapta yazanlar velileri çıldırttı
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı Haber
Çinli uzman, koronavirüs salgınının biteceği tarihi açıkladı
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık Haber
Daha parti kurulmadan Gül ve Babacan'ın yolları ayrıldı: Kandırıldık
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
'İsraf' dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor Haber
"İsraf" dediği araçlarla ilgili İmamoğlu'nu zora sokacak rapor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Engin Özkoç Abdülhamit Gül İçişleri Bakanı
Magazin Emrah Levent Can Sinan Akçıl Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla İran Petrol Yunanistan Ali Babacan
Şu an buradasınız: Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle can kaybı 3 bin 139'a yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 06:02:36. #1.15#