Çin'de Kovid-19 politikalarını eleştiren Komünist Parti üyesine soruşturma Çin'de devlete ait inşaat ve emlak şirketi Huayuan Grup'un eski yöneticisi, Komünist Parti üyesi Rın Cıçiang hakkında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaptığı eleştirilerin ardından soruşturma açıldı.

Çin'de devlete ait inşaat ve emlak şirketi Huayuan Grup'un eski yöneticisi, Komünist Parti üyesi Rın Cıçiang hakkında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaptığı eleştirilerin ardından soruşturma açıldı.

Çin Komünist Partisi Disiplin Teftiş Merkezi Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Rın'ın "disiplini ve yasaları ağır ihlal" suçlamasıyla soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın nedeni ve hangi fiiller üzerine açıldığına dair bilgi verilmedi.

Yönetimin gerçek vakayla can kaybı sayılarını gizlediğini öne sürmüştü

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da popüler bir online blogun yazarı olan ve Devlet Başkanı Şi Cinping ile Komünist Parti yönetimine açık sözlü eleştirileriyle tanınan Rın'in, geçen ay internette yayımladığı, hükümetin Kovid-19 salgınını önleme ve kontrol etme uygulamalarını eleştiren makalesi nedeniyle soruşturulduğu tahmin ediliyor.

Rın, makalede, Şi yönetimini, Aralık 2019'da Vuhan'da ortaya çıkan Kovid-19 salgınının üstünü örtmeye çalıştığını ve gerçek vakayla can kaybı sayılarını gizlediğini ileri sürmüştü.

Mart ortasından beri haber alınamıyor

Makalenin yayımlandığı mart ortasından itibaren Rın'ın yakınları kendisinden haber alamıyor.

Ebeveynleri, Çin Halk Cumhuriyeti'ni kuran ilk kuşak Komünist Parti kadrolarında yer alan 69 yaşındaki Rın, partide üst düzey görevlerde bulunan diğer kurucu kuşak ailelerin üyeleri gibi "prens" olarak anılıyordu.

Rın'ın bu statüsünün sağladığı gayriresmi dokunulmazlık sayesinde Şi ve yönetimine doğrudan eleştiri yöneltebiliyordu.

Bazı sağlık çalışanlarına da soruşturma başlatmıştı

Çin makamları, Aralık 2019'da salgınla ilgili bilgi yaydıkları gerekçesiyle 8 doktor ve bazı sağlık çalışanlarına ihtarda bulunmuş bazılarını gözaltına alarak haklarında soruşturma başlatmıştı.

Bu doktorlardan Li Vınliang'ın 6 Şubat'ta Kovid-19 hastalığından hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Li'nin ölümünün ardından yetkililer, gözaltı ve soruşturma nedeniyle doktorun ailesinden özür dilemişti.

Kaynak: AA