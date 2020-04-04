Çin'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için 3 dakikalık saygı duruşu Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenler için ülke genelinde 3 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Ülke genelinde bayraklar yarıya indirilirken, siren sesleri 3 dakika boyunca Kovid-19 sebebiyle, başta sağlık çalışanları olmak üzere, yaşamını yitirenler sessiz bir şekilde anıldı.

Yerel saatle sabah 10.00'da başlayan anma etkinliği, özellikle salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, 200'e yakın ülke ve bölgeye yayılarak küresel bir pandemiye dönüştü.

Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 81 bin 639'a yükselirken, salgın sebebiyle ülke genelinde 3 bin 326 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA