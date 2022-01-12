Çin'in koronavirüsle mücadele kapsamında 4 binden fazla insanı barındırabilecek devasa bir karantina kampı kurduğu haberleri sıkça gündeme geliyordu. Omicron varyantıyla bulaşın yükselmesi tartışılırken ülkede olduğu iddia edilen karantina kampları sosyal medyada yeniden tartışmalara yol açtı.

TECRİT KAMPININ GÖRÜNTÜLERİ SIZDI

Tartışmalara yol açan etken ise pandemi kamplarına ait görüntülerin basına sızması oldu. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Çin'de Kovid-19 olduğundan şüphelenilen insanları barındırmak için inşa edilen ve sıra sıra sıkışık metal kutulardan oluşan karantina kampları dikkat çekiyor.

İNGİLİZ BASINI ORTAYA ÇIKARDI

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlıların Xi'an kamplarına gönderilenler arasında olduğuna inanılıyor. Çin'in virüse yakalanan ya da yakalandığından şüphe edilen kişileri zorla bu kamplarda tecrit altına aldığı belirtiliyor.

Doğruluk Kontrolü "Çin'de koronaya yakalananlar için tecrit kampları kuruldu iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Çin'in hükümetin koronavirüsle mücadele için tecrit kampları kurduğu iddia edilmişti. Ülkede sır gibi saklanan kamplara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler ise iddiaları doğruluyor."

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