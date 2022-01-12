Çin'de koronaya yakalananlar için tecrit kampları kuruldu iddiası
Çin'in koronvirüs salgınıyla mücadelede aldığı sert karantina önemleri dünya basınında geniş yankı bulurken, hükümetin virüse yakalananlar için tecrit kampları kurduğu iddia edilmişti. Ülkede sır gibi saklanan kamplara ait görüntüler ortaya çıktı. İddiaları doğrulayan görüntülerde kamplarda sunulan koşullar da dikkat çekiyor.
Çin'in koronavirüsle mücadele kapsamında 4 binden fazla insanı barındırabilecek devasa bir karantina kampı kurduğu haberleri sıkça gündeme geliyordu. Omicron varyantıyla bulaşın yükselmesi tartışılırken ülkede olduğu iddia edilen karantina kampları sosyal medyada yeniden tartışmalara yol açtı.
TECRİT KAMPININ GÖRÜNTÜLERİ SIZDI
Tartışmalara yol açan etken ise pandemi kamplarına ait görüntülerin basına sızması oldu. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Çin'de Kovid-19 olduğundan şüphelenilen insanları barındırmak için inşa edilen ve sıra sıra sıkışık metal kutulardan oluşan karantina kampları dikkat çekiyor.
İNGİLİZ BASINI ORTAYA ÇIKARDI
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, hamile kadınlar, çocuklar ve yaşlıların Xi'an kamplarına gönderilenler arasında olduğuna inanılıyor. Çin'in virüse yakalanan ya da yakalandığından şüphe edilen kişileri zorla bu kamplarda tecrit altına aldığı belirtiliyor.
"Çin'in hükümetin koronavirüsle mücadele için tecrit kampları kurduğu iddia edilmişti. Ülkede sır gibi saklanan kamplara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler ise iddiaları doğruluyor."
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