: Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor

22.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:36

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendiView on euronews

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