Çin'de koronavirüsüne karşı maske satışı patladı, stoklar tükeniyor
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendiView on euronews.
22.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 22.01.2020 17:36
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü nedeniyle ülkedeki beyaz ağızlık ve maskeler neredeyse tükendiView on euronews
Kaynak: Euronews.com