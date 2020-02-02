Çin'de koronavirüsü yüzünden ölü sayısı 304'e çıktı, Çin dışında ilk ölüm Filipinler'de görüldü
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Çin'de koronavirüsü yüzünden ölü sayısı 304'e çıktı, Çin dışında ilk ölüm Filipinler'de görüldü

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle (2019-nCoV) can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükselirken, Çin dışında ilk ölüm ise Filipinler'de görüldü.

02.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 09:53
Çin'de koronavirüsü yüzünden ölü sayısı 304'e çıktı, Çin dışında ilk ölüm Filipinler'de görüldü

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle (2019-nCoV) can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükselirken, Çin dışında ilk ölüm ise 'de görüldü.


Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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