Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor; can kaybı 106'ya yükseldi
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Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor; can kaybı 106'ya yükseldi

Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüs hangi ülkelere yayıldı?

28.01.2020 08:44 | Son Güncelleme: 28.01.2020 08:44
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor; can kaybı 106'ya yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı.


Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tibet Özerk Bölgesi hariç ülke genelinde etkili olan 2019-nCoV salgını yüzünden virüs bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 976'sının durumu ağır olmak üzere 4 bin 515'i buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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