Çin'de koronavirüs vakalarının olduğu yerleri gösteren uygulama geliştirildi
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Çin'de koronavirüs vakalarının olduğu yerleri gösteren uygulama geliştirildi

Çin'de geliştirilen uygulamalar Covid-19 hastalığına yakalanan insanların bulunduğu mahalleleri, caddeleri ve binaları gerçek zamanlı olarak göstererek kullanıcıları uzak durmaları gereken noktalar konusunda uyarıyor

17.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:19
Çin'de koronavirüs vakalarının olduğu yerleri gösteren uygulama geliştirildi

Çin'de geliştirilen uygulamalar Covid-19 hastalığına yakalanan insanların bulunduğu mahalleleri, caddeleri ve binaları gerçek zamanlı olarak göstererek kullanıcıları uzak durmaları gereken noktalar konusunda uyarıyor.


Hızla sayıları çoğalan aplikasyonlar şu ana kadar Çin'de 200'den fazla şehirde aktif hale gelmiş durumda. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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