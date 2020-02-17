Çin'de koronavirüs vakalarının olduğu yerleri gösteren uygulama geliştirildi
Çin'de geliştirilen uygulamalar Covid-19 hastalığına yakalanan insanların bulunduğu mahalleleri, caddeleri ve binaları gerçek zamanlı olarak göstererek kullanıcıları uzak durmaları gereken noktalar konusunda uyarıyor
17.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:19
Çin'de geliştirilen uygulamalar Covid-19 hastalığına yakalanan insanların bulunduğu mahalleleri, caddeleri ve binaları gerçek zamanlı olarak göstererek kullanıcıları uzak durmaları gereken noktalar konusunda uyarıyor.
Hızla sayıları çoğalan aplikasyonlar şu ana kadar Çin'de 200'den fazla şehirde aktif hale gelmiş durumda. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com