Çin'de koronavirüs testi negatif çıkan 3 Nijeryalı uyruklu kişinin pasaportlarına el koydu Çin'de koronavirüs testi negatif çıkan 3 Nijeryalı uyruklu kişinin pasaportlarına el koyduTuba KARA, (DHA) - Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'de, yetkililer koronavirüs testi negatif çıkan üç Nijerya vatandaşını kaldıkları otelden zorla...

Çin'de koronavirüs testi negatif çıkan 3 Nijeryalı uyruklu kişinin pasaportlarına el koydu

Tuba KARA, (DHA) - Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'de, yetkililer koronavirüs testi negatif çıkan üç Nijerya vatandaşını kaldıkları otelden zorla çıkartarak pasaportlarına el koydu. Nijerya Çin Başkonsolosunun tepki gösterdiği anlar ise kameraya yansıdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'de, yetkililer koronavirüs testi negatif çıkan üç Nijerya vatandaşını kaldıkları otelden zorla çıkartarak pasaportlarına el koydu. Olayı duyan Nijerya'nın Çin Başkonsolosu Razak Lawal olay yerine gelerek pasaportları Çinli yetkililerden geri aldı. Nijerya Çin Başkonsolosunun tepki gösterdiği anlar ise kameraya yansıdı.Olay sosyal medyada tepki topladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nijerya Kongre Lideri ve Temsilciler Başkanı Femi Gbajabiamila, 'Çin'deki Nijerya'lıların haklarını güçlü bir şekilde savunan Vekil Başkonsolos Razak Lawal ile konuştum, beyefendiyi görevine olan bağlılığı ve vatanseverliği için selamlıyorum' dedi.

Kaynak: DHA