Çin'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 790'a çıktı
Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790’a çıktı.
28.02.2020 07:19 | Son Güncelleme: 28.02.2020 07:19
Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 790'a çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 44 kişi yaşamını yitirirken, 327 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com