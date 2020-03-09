Çin'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 122'ye yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Çin'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 122'ye yükseldi

Çin’de koronavirüs (corona virüsü) salgınında ölenlerin sayısı 3122’ye yükseldi

09.03.2020 08:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:16
Çin'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 122'ye yükseldi

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122'ye çıktı.


Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com

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