Çin'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 122'ye yükseldi
Çin’de koronavirüs (corona virüsü) salgınında ölenlerin sayısı 3122’ye yükseldi
09.03.2020 08:16 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:16
Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 122'ye çıktı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede Covid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 22 kişi yaşamını yitirdi, 40 yeni vaka tespit edildi. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com