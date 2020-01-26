Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle yabani hayvan ticareti yasaklandı

26.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:49

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında yabani hayvanların ticareti yasaklandı.

YETİŞTİRİLDİKLERİ MEKANLAR TECRİT EDİLECEK

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Ulusal Ormancılık ve Mera İdaresi, ülke genelinde salgın durumu kalkana kadar yabani hayvanlara yönelik ticari faaliyetlerin yasaklandığına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Çin'de tüm köy, pazar, market, yemek satış yerleri ve e-ticaret platformları gibi alanlarda yabani hayvanların satışının ve bu hayvanların satış için herhangi bir yere nakledilmesinin yasaklandığı, ayrıca yetiştirildikleri mekanların tecrit edileceği belirtildi. Bununla birlikte yasağı çiğneyen işletmeler ve kişilerin cezalandırılacağı kaydedildi.

VİRÜSÜN DENİZ ÜRÜNLERİ PAZARINDAN BULAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Wuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan çıktığı belirtilen yeni tip koronavirüs konusunda yapılan ilk araştırmalarda, genetik yapısı pazarda satılan yabani hayvanlardan yarasa ve Çin'e özgü yılan türlerine benzeyen virüsün bu hayvanlardan kaynaklanmış olma ihtimali üzerinde durulmuştu.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı

13 KENTTE TOPLU ULAŞIM DURDURULMUŞTU

Kısa süre içinde virüsün Hubey eyaletindeki Wuhan kentinden diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Wuhan başta olmak üzere irili ufaklı 13 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.?

Bu kapsamda Wuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleriyle ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang, Cingmın, Huangşı, Dangyang, Inşı, Şiaogan kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulması kararı alınmıştı.

Wuhan'a girişler yasaklanmış, çıkışlar da çok özel gerekçelere bağlanmıştı. Söz konusu kentler Çin basınında "mühürlenen şehirler" olarak ifade ediliyor. Bu şehirlerde yaşayan toplam nüfus 30 milyonu geçiyor.

Kaynak: AA