Çin'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 724'e yükseldi

08.02.2020 09:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:25

Çin'in Hubey bölgesindeki Vuhan bölgesinde ortaya çıkan koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ölen kişi sayısı 724'e yükseldi. Virüs teşhisi koyulan hastaların sayısı 34 bin 888'e çıktı. Çin medyası 2 bin 137 kişinin de tedavi edildiğini duyurdu.

Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 86; virüs taşıdığı teşhis edilen hastaların sayısı ise 3 bin 404 kişi arttı.

Kaynak: DHA