Çin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40'ı aştı
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan koronavirüs (2019-nVoC) salgınından bin 287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti
25.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.01.2020 10:27
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan koronavirüs (2019-nVoC) salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 41'i buldu.
Ulusal Sağlık Komisyonu, virüsten etkilenenlerin sayısı da 237'sinin durumu ağır olmak üzere bin 287'ye yükseldiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com