Çin'de koronavirüs karantinasında kalan çiftlerde boşanma başvuruları ve aile içi şiddet arttı Çin medyasında yer alan haberlere göre Shaanxi eyaletinin başkentinde resmi daireler 1 Mart'ta açıldıktan sonra yoğun bir boşanma dosyasıyla karşı karşıya kaldı.

Çin'de koronavirüsten dolayı ilan edilen karantina uygulamasının sona erdiği Xi'an kentinde rekor düzeyde boşanma talebi yapıldı. Çin medyasında yer alan haberlere göre, Shaanxi eyaletinin başkentinde resmi daireler 1 Mart'ta açıldıktan sonra yoğun bir boşanma dosyasıyla karşı karşıya kaldı.



Çiftlerin boşanma talebiyle yaptığı başvurulardan dolayı ilgili kurumların randevu sisteminin 18 Mart'a kadar dolduğu kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle