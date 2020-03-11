Çin'de koronavirüs karantinasında kalan çiftlerde boşanma başvuruları ve aile içi şiddet arttı
Çin medyasında yer alan haberlere göre Shaanxi eyaletinin başkentinde resmi daireler 1 Mart'ta açıldıktan sonra yoğun bir boşanma dosyasıyla karşı karşıya kaldı.
11.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:45
Çin'de koronavirüsten dolayı ilan edilen karantina uygulamasının sona erdiği Xi'an kentinde rekor düzeyde boşanma talebi yapıldı. Çin medyasında yer alan haberlere göre, Shaanxi eyaletinin başkentinde resmi daireler 1 Mart'ta açıldıktan sonra yoğun bir boşanma dosyasıyla karşı karşıya kaldı.
Çiftlerin boşanma talebiyle yaptığı başvurulardan dolayı ilgili kurumların randevu sisteminin 18 Mart'a kadar dolduğu kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com