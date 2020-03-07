Çin'de koronavirüs karantinası için kullanılan otel çöktü, 70 kişi enkaz altında kaldı
Çin'in Fujian eyaletinde bir şehir olan Quanzhou'da koronavirüs karantinası için kullanılan bir otelin çökmesi üzerine 70 kişi enkaz altında kaldı.
Çin'in Fujian eyaletinde bir şehir olan Quanzhou'da koronavirüs karantinası için kullanılan bir otelin çökmesi üzerine 70 kişi enkaz altında kaldı.
Yerel yönetimin yaptığı açıklamaya göre akşam saatlerinde otelin çökmesi üzerine yapılan arama kurtarma çalışmalarında 23 kişi kurtarıldı.
Reuters haber ajansına göre otelin neden çöktüğüne dair bir açıklama yapılmadı.
Koronavirüs salgının ortaya çıktığı Çin'de şimdiye kadar 80 bin 651 kişi virüse yakalandı, 3 bin 70 kişi hayatını kaybetti.
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