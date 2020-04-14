Çin'de Koronavirüs Bitmedi! Son 24 Saatte 89 Yeni Kovid-19 Vakası
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Teknoloji

Çin'de Koronavirüs Bitmedi! Son 24 Saatte 89 Yeni Kovid-19 Vakası

Çin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina geçtiğimiz hafta son bulmuş, ülkede hayat normale dönmüştü.

14.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:53
Çin'de Koronavirüs Bitmedi! Son 24 Saatte 89 Yeni Kovid-19 Vakası

Çin'de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan karantina geçtiğimiz hafta son bulmuş, ülkede hayat normale dönmüştü. Tüm dünya bu salgınla mücadele ederken hastalığın çıktığı Çin ana karasında hayat nasıl bir anda normale döner? tartışmaları başlamıştı. 14 Nisan tarihi itibarıyla, Çin'de son 24 saat içerisinde 89 yeni vaka görüldüğü açıklandı.

Çin'in Vuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını Kovid-19 ile mücadele dünya genelinde sürüyor. Dünya çapında 2 milyona yakın kişi de bu hastalıkla mücadele ediyor. 14 Nisan 2020 tarihi itibarıyla dünyada ölüm sayısı 120 bine yaklaştı, Türkiye'de 1296 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Salgının ortaya çıktığı Çin'de geçtiğimiz hafta hayatın normale döndüğü açıklanmış, insanlar sokaklara dökülmüştü lakin 14 Nisan günü Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından beklenmedik bir açıklama yapıldı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında son 24 saatte 89 yeni (86'sı yurt dışı, 3'ü yurt içi) Kovid-19 vakası tespit edildiğini paylaştı. Koronavirüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmediği, 75 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği belirtildi. Enfekte hastalarla yakın temasta bulunan ve müşahede altında tutulan 1674 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.

Çin'de bugüne kadar 83 binin üzerinde kişi koronavirüse yakalandı, 3 binin üzerinde kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

Ülkemizde son durum ne?

Hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. T.C. Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre, test sayısı 500 bine ulaştı. Test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artıl hız olarak azalıyor. Erken tanı ve tedavi iyileşen hasta sayısını artırıyor. 13 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 61049, toplam vefa sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entube hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı da 3957'ye ulaştı.

Kaynak: Tamindir

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