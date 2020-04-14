Çin'de Koronavirüs Aşısı İnsanlarda Deneniyor! Çin Askeri Tıp Akademisi Biyoteknoloji Enstitüsü, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs aşısının ikinci aşama klinik denemelerine perşembe günü Vuhan'da başladıklarını duyurdu.

Çin Askeri Tıp Akademisi Biyoteknoloji Enstitüsü, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs aşısının ikinci aşama klinik denemelerine perşembe günü Vuhan'da başladıklarını duyurdu. Vuhan Üniversitesi Zhongnan Hastanesi'nde gerçekleştirilen ikinci aşama klinik denemelerine, sağlıklı 500 gönüllü katıldı.

Çin, aşının klinik denemelerine 17 Mart tarihinde onay vermişti ve ilk aşama mart ayında tamamlanmıştı. İkinci aşamanın başarılı olması durumunda yeni tip koronavirüs aşısı üçüncü aşamada 1000'den fazla denek üzerinde test edilecek.

Yeni Vakaların Büyük Kısmı Yurt Dışı Kaynaklı

Çin'de tespit edilen yeni vakaların büyük bir kısmı yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte 86'sı yurt dışı, 3'ü yurt içi kaynaklı 89 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Çin'de son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden olmadığını belirten Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, 75 kişinin tedavisinin hemen ardından taburcu edildiğini ifade etti.