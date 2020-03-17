Çin'de korona virüsüne karşı alınan önlemler
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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel

Çin'de korona virüsüne karşı alınan önlemler

Çin'de korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler hayatın her alanında kendini gösteriyor.

17.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:05
Çin'de korona virüsüne karşı alınan önlemler

Çin'de korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler hayatın her alanında kendini gösteriyor. Önlemler arasında toplu taşımaya binerken şoförlerin yolcuların ateşini ölçülüyor, şehirlerde insansız hava araçların sürekli anonslar yapıyor.


Çin'nin Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan korona virüsü salgınıyla mücadele için ülkeler çeşitli önlemler alarak tüm olanaklarını kullanıyor. Çin'de alınan önlemler arasında otobüslere binen yolcularının şoförler tarafından ateşinin ölçülmesi, taksilerde sürücü ve yolcu arasına plastik koruyucu çekerek salgının yayılmasını önlenmeye çalışılıyor. Ayrıca insansız hava araçları ile sürekli anonslar yapılarak halk bilgilendirilirken, güvenlik güçleri ise her noktada insanların ateşini kontrol ediyor. İş yerlerindeki ve binalardaki asansörlerde temizleyici jel ve peçeteler bulunuyor. Tüm sokaklarda duvarlara halkı bilgilendiren ve uyaran afişler asılı duruyor.


Restoranlarda ise yan yana oturmak yasaklandığı için birer masa boş bırakılıyor ve boş masaya bir set çekiliyor. Restoranlarda çalışanların el yıkayıp yıkamadığı imzalı çizelgelerle takip ediliyor. Ayrıca restoranlar da bulunan kare kodlar sayesinde müşteriler telefonlarından çalışanların isimleri, kimlik numaraları ve vücut sıcaklık bilgilerine ulaşılabiliyor. Paket servislerde ise paketi hazırlayan çalışanın kimlik bilgileri ve vücut sıcaklığı yazılı olarak paketin üstünde yer alıyor. Halka harita üzerinde daha önce ortaya çıkan vak'aların yerleri işaretlenerek bilgilendirme yapılıyor, buralardan uzak durmaları hakkında uyarılarda bulunuluyor. Çalışanlar ise iş yerlerinde maske ve eldiven kullanarak çalışıyor. Yöneticiler düzenli olarak çalışanların ateşlerini ölçüyor ve durumlarını not alıyorlar. Okullar kapalı olduğu için uzaktan eğitim veriliyor. Yurt dışından gelenler ise zorunlu olarak 2 haftalık karantinaya alınıyor.


Çin'de bugüne kadar 80 bin 881 korona virüsü vak'ası bildirildi, korona virüsüne bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 226 olarak rapor edildi. - PEKİN

Kaynak: İHA

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