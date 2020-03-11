Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 160'a yükseldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 160'a yükseldi - Haberler
3. Sayfa

Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 160'a yükseldi

Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 160'a yükseldi

Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.


Çin'de yeni korona virüsü salgınında dün 22 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 160'a ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde 24 yeni vak'anın kayıtlara geçtiğini, vak'aların 14'ünün Covid-19 salgınının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü açıkladı.


Kaydedilen diğer 10 yeni vak'anın ise yurt dışından Çin'e geldiği ifade edildi. Böylelikle Çin'deki yurt dışı kaynaklı olduğu tespit edilen vak'aların sayısı da 79'a ulaştı. Bunlardan 44'ünün İran, 27'sinin de İtalya kaynaklı olduğu belirtildi. Ülkedeki toplam Covid-19 vak'ası sayısı ise 80 bin 778'e çıktı. Güney Kore'deki vak'a sayısının 242 yeni vak'ayla birlikte 7 bin 755'e ulaştığı bildirildi. Güney Kore'de Covid-19 salgınında şu ana kadar 60 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.


Güney Kore'deki vak'a sayılarında art arda dört gündür düşüş görüldüğüne işaret edilirken, virüsün toplu yayılma ihtimali karşısında ülke genelinde tetikte olunması gerektiği belirtildi. İtalya, Covid-19 salgınında en çok can kaybının yaşandığı günü geride bıraktı. Ülkede dün 168 kişinin yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının da 631'e çıktığı aktarıldı. İtalya'daki vak'a sayısı da 10 bin 149'a yükseldi. - PEKİN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Koronavirüse yakalanan İranlı vekil hastalığı nasıl yendiğini anlattı Haber
Koronavirüse yakalanan İranlı vekil hastalığı nasıl yendiğini anlattı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Son Dakika: DEVA Partisi'nin açılışında konuşan Babacan: Türkiye için atılım zamanı geldi
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti'ye geçti
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Liglerin ertelenmesi ya da seyircisiz oynanması, şu an için söz konusu değil
YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi
YouTube'dan Enes Batur'a video yükleme yasağı getirildi
Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı
Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, mülteciler konusunda AB'ye adım atma çağrısında bulundu
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Mesut Bakkal şikeyi itiraf etti: Beşiktaş maçı sonrası Galatasaray'dan 2'şer milyon aldık
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Levent Can Dilek Yaman Hülya Avşar Müslüm Gürses
Spor Falcao Podolski Ersun Yanal Ünal Karaman Hikmet Karaman
Daha Fazla İran Mart Futbol Koronavirüs
Şu an buradasınız: Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 160'a yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:21:47. #1.14#