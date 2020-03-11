Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 160'a yükseldi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, İtalya, Hubei, Güncel

Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 160'a yükseldi

Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.

11.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:30
Çin'de korona virüsü salgınında ölü sayısı 3 bin 160'a yükseldi

Çin'de korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 160'a yükseldi.

Çin'de yeni korona virüsü salgınında dün 22 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 160'a ulaştı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde 24 yeni vak'anın kayıtlara geçtiğini, vak'aların 14'ünün Covid-19 salgınının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü açıkladı.

Kaydedilen diğer 10 yeni vak'anın ise yurt dışından Çin'e geldiği ifade edildi. Böylelikle Çin'deki yurt dışı kaynaklı olduğu tespit edilen vak'aların sayısı da 79'a ulaştı. Bunlardan 44'ünün İran, 27'sinin de İtalya kaynaklı olduğu belirtildi. Ülkedeki toplam Covid-19 vak'ası sayısı ise 80 bin 778'e çıktı. Güney Kore'deki vak'a sayısının 242 yeni vak'ayla birlikte 7 bin 755'e ulaştığı bildirildi. Güney Kore'de Covid-19 salgınında şu ana kadar 60 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Güney Kore'deki vak'a sayılarında art arda dört gündür düşüş görüldüğüne işaret edilirken, virüsün toplu yayılma ihtimali karşısında ülke genelinde tetikte olunması gerektiği belirtildi. İtalya, Covid-19 salgınında en çok can kaybının yaşandığı günü geride bıraktı. Ülkede dün 168 kişinin yeni korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının da 631'e çıktığı aktarıldı. İtalya'daki vak'a sayısı da 10 bin 149'a yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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