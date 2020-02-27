Çin'de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 746'ya çıktı

27.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:41

Çin'de yeni korona virüsü nedeniyle 29 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirilirken, toplam ölü sayısı 2 bin 746'ya yükseldi.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 746'ya ulaştığı bildirildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 433 yeni vaka kaydedildiği, toplam vaka sayısının 78 bin 497'ye yükseldiği belirtildi. Hubei eyaleti dışındaki vaka sayısının ise 24'e yükseldiği kaydedildi.



Çinli Solunum Hastalıkları Uzmanı Zhong Nanshan düzenlenen basın toplantısında, Şubat ayının ortasından itibaren vaka sayısında gerileme görüldüğüne işaret ederek, "Nisan ayı sonu itibarıyla salgının genel olarak kontrol altına alınacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Güney Kore'de vaka sayısındaki hızlı artış sürüyor



Dünyaya hızla yayılan virüs nedeniyle Güney Kore'de hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken, kayıtlara geçen 334 yeni vaka ile toplam vaka sayısının bin 595'e ulaştığı ifade edildi. Yeni vakaların yarısından fazlasının Daegu kentindeki Shincheonji kilisesiyle ilişkili olduğu aktarıldı. Başkent Seul'e 300 kilometre mesafedeki kentte kaydedilen vaka sayısı ise bin 17'ye çıktı. Söz konusu kilisenin 210 binden fazla üyesinin testlere tabi tutulacağı, uzmanların vaka sayısının artmasını beklediği ifade edildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ABD vatandaşlarına Güney Kore'ye seyahat etmeme uyarısı yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Yardımcısı Mike Pence'i salgınla mücadeleden sorumlu ekibin başına getirdiği belirtildi.



Covid-19 salgınından şu ana kadar 40'tan fazla ülke etkilendi. İran 19 ölüm ile Çin dışında en çok can kaybının görüldüğü ülke oldu.



İtalya'daki vaka sayısı ise 400'ü aşarken Yunanistan, Finlandiya ve İsveç'te kaydedilen vakaların da İtalya ile ilişkili olduğu bildirildi. - PEKİN

Kaynak: İHA