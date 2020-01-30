Çin'de koronavirüs şüphesi olan vatandaşların evlerinin işaretlendiği iddia edildi

30.01.2020 14:06 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:21

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını şimdiye kadar 170 kişinin ölümüne neden oldu. Koronavirüsle alakalı sosyal medyada çok sayıda bilgi kirliliği oluşturan görüntüler yayınlanmaya devam ederken, son yayınlanan görüntü ise hayrete düşürdü.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Sosyal medyada paylaşılan bilgilerde, virüsün yayıldığı Wuhan kentinde ve diğer kentlerde koronavirüsü bulaşan vatandaşların evlerinin mühürlendiği, dışarı çıkmamaları için zorla bu şekilde evde tutuldukları öne sürüldü. Görüntülerde, bir evin içerisinde insanlar olmasına rağmen evin dışarıdan mühürlendiği görüldü. Başka bir görüntüde ise bir evin kapısına, "Bu hane Wuhan'dan geldi, temas etmeyin" yazılı afişlerin asıldığı belirtildi

AÇIKLAMA YAPILMADI

Video ve görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, iddiaların gerçekliğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı. Yaşanılan olayın, Ortaçağ'da cüzzamlı hastalar için yapılan muamele ile benzerlik gösterdiği konuşulmaya başlandı.

CÜZZAM NEDİR?

20. yüzyıla kadar dünyanın en korkunç hastalığı olarak bilinen bu hastalıktan dolayı binlerce insan hayatını kaybetmişti. Hastalıktan kurtulmanın tek yolununda, hastalı izole etmek yada ayrıştırmaktan geçiyordu. Ortaçağ boyunca Avrupa'da, cüzzam hastaları özel giysi giyiyor, yüzük takıyor,etraftakileri uyarmak için çan veya zil çalıyor ve hatta rüzgârın yönüne bağlı olarak yolun belli bir tarafından yürümek zorunda bırakılıyorlardı. Teşhis konulan kişinin dini törenle toplumla ilişiği kesilir, ibadethaneler, başta olmak üzere pazarlar, kuyular ve nehirlerden doğrudan su içmelerine izin verilmezdi.

Kaynak: İHA