Çin'de korona salgınında sıfır ölüm, sıfır yerel vaka Çin'de korona virüs salgınında 2 aydan uzun bir süre sonra ilk kez günlük bazda yeni can kaybı kayıtlara geçmedi.

Çin'de korona virüs salgınında 2 aydan uzun bir süre sonra ilk kez günlük bazda yeni can kaybı kayıtlara geçmedi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün yerel kaynaklı hiçbir korona virüs vakası tespit edilmezken, yurt dışı kaynaklı 32 vakanın görüldüğünü açıkladı. Böylelikle, ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 983'e, toplam teyitli vaka sayısı ise 81 bin 740'a yükseldi. Çin'e yurt dışından gelen vakaların 277'sinin İngiltere, 139'unun ABD ve 88'inin İspanya kaynaklı olduğu belirtildi. Çin'de yeni korona virüsü salgınında dün can kaybı meydana gelmediği, salgında şu ana dek yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 331'e çıktığı ifade edildi.

Komisyon, dün 30 yeni asemptomatik vaka tespit edildiği, bu türde toplam bin 33 vakanın bulunduğu bilgisini verdi. Komisyon, dün ülkedeki hastanelerden 89 kişinin taburcu edildiğini, şu ana dek taburcu edilen kişi sayısının 77 bin 167'ye ulaştığını bildirdi. - PEKİN

Kaynak: İHA