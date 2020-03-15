- Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi- Son 24 saatte 10 kişi öldü
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- Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi- Son 24 saatte 10 kişi öldü

- Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi Son 24 saatte 10 kişi öldü Çin'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle dün 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3 bin 199'a yükseldiği bildirildi.

15.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:25
- Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi- Son 24 saatte 10 kişi öldü

- Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi

Son 24 saatte 10 kişi öldü

PEKİN - Çin'de yeni tip korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle dün 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 3 bin 199'a yükseldiği bildirildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan korona virüsü nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 199'a ulaştığı açıklandı. Yeni ölüm vakalarının tamamının Hubei eyaletinde görüldüğü aktarıldı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında 20 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, toplam vaka sayısının 80 bin 844'e çıktığını belirtti. Yeni vakaların 16'sının yurt dışından geldiği, yurt dışı bağlantılı vaka sayısının 111'e ulaştığı ifade edildi.

Komisyonun ayrıca, Cumartesi günü hastanelerden bin 370 kişinin taburcu edildiğini, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının 66 bin 911'e yükseldiğini belirtti.

Öte yandan, dünya genelinde Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5 bin 600'ü geçti.

- Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi- Son 24 saatte 10 kişi öldü

Kaynak: İHA

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- Çin'de korona nedeniyle ölü sayısı 3 bin 199'a yükseldi- Son 24 saatte 10 kişi öldü

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