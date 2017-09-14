Çin'de Kömür Ocağında Patlama: 9 Ölü

Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde kömür ocağında meydana gelen patlama sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.



Yetkililer, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletindeki Jidong kasabasında bulunan Yuchen kömür madeninde meydana gelen patlamada 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Patlama anında madende 17 kişinin bulunduğu ve 8 kişinin kurtarılıp hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Durumlarının iyi olduğu belirtildi. Patlamanın neden meydana geldiği ile ilgili araştırmanın sürdüğü belirtildi. - PEKİN