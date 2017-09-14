Çin'de Kömür Ocağında Patlama: 9 Ölü

Çin'de bir kömür ocağında yaşanan patlamada 9 kişi hayatını kaybetti.



Bölge yönetimi, Çin'in kuzeydoğusundaki Jidong kasabasında Yuchen kömür madeninde yerel saatle 14.40'da bir patlama meydana geldiğini, madende bulunan 17 madenciden 8'inin kurtarıldığını, ölen 9 madencinin cesetlerinin de çıkarıldığını açıkladı. Yaralıların yakındaki bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - PEKİN