Çin'de kömür madeninde grizu patlaması sonucu mahsur kalan 7 kişinin cesedine ulaşıldı
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Çin'de kömür madeninde grizu patlaması sonucu mahsur kalan 7 kişinin cesedine ulaşıldı

Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel
Çin'de kömür madeninde grizu patlaması sonucu mahsur kalan 7 kişinin cesedine ulaşıldı

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde 4 gün önce bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında mahsur kalan 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

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Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde 4 gün önce bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında mahsur kalan 7 kişinin cesedine ulaşıldı.

China Daily gazetesinin haberine göre, eyaletin Cinşa ilçesinde Dongfıng Kömür Madeni Şirketine ait madende 9 Nisan'da meydana gelen grizu patlamasına ilişkin kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Madende patlama sonucunda mahsur kalan 7 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, olayın kaza olduğu belirtildi.

Böylece madende hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e ulaşırken, bir kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralı tedavi altına alındı.

Çin'de 32 bin maden için "denetim" talimatı

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak'ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.

Denetimlerin marta kadar süreceği bildirilen açıklamada, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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