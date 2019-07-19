Çin'de kömür gazlaştırma tesisinde patlama: 2 ölü, 18 yaralı (2)

Çin'de kömür gazlaştırma tesisinde meydana gelen patlama sonrası, 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin ağır yaralı olduğu ve 12 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Henan bölgesindeki Sanmenxia şehrinde bulunan bir kömür gazlaştırma tesisinde meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Patlama sonrası 18 kişinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ve 12 kişiye ulaşılamadığı duyuruldu.

Kaynak: DHA