Çin'de Kok Kömürünün Vadeli Opsiyon Fiyatı Bir Günde %13 Artış Kaydetti

Çin'de emlak piyasasının canlanmasının ve çelik talebinin de artmasının ardından kok kömür fiyatlarının vadeli opsiyon fiyatlarında 24 Kasım Çarşamba günü %13'lük ani bir artış kaydedildi. Uzmanlar ise borsadaki temel analiz verilerinin zayıf olduğu gerekçesi ile yatırımcıları uyardılar.

Çeşitli kaynaklardan ulaşan bilgilere göre, ülkedeki finans piyasası düzenleyici kuruluşları bankalara konut sektörüne verilecek kredileri arttırma yönünde bir çağrıda bulunarak likidite sıkıntısı içinde bulunan bazı sektör firmalarını rahatlatma yönünde bir adım attılar.

Öte yandan inşaatta meydana gelen canlanmanın ardından, demir sektöründeki firmaların da geçmiş dönemdeki kayıplarını telafi edecek şekilde üretimlerini arttırdıkları bildirildi.

Buna paralel olarak, geçtiğimiz aylarda planlama çerçevesinde azaltılan çelik üretim miktarının da önümüzdeki aylarda artması bekleniyor.

Bu gelişmelerin ardından, Dalian Emtia Borsasında kok kömürünün Ocak ayı vadeli opsiyon fiyatının %13, 5'lik bir artışla ton başına 2170 yuana kadar yükseldiği, ardından günü %12, 4 artışla 2149 yuandan kapattığı bildirildi.

Demir cevheri de Salı günü günlük %10 alım satım limitine ulaşmasının ardından gösterge opsiyon fiyatı yükselişe geçti ve %5, 8'lik bir artışla ton başına 617 yuana ulaştı.

%62 demir ihtiva eden cevherin Çin teslimi spot fiyatı da 2 dolarlık bir artışla ton başına 97, 5 dolar oldu.

Nervürlü inşaat demirinin Şangay Vadeli İşlem Borsasındaki fiyatı ise, %3, 2 oranında artarak ton başına 4502 yuan oldu. Sıcak haddelenmiş rulo demir fiyatı %3, 2'lik artışla 4599 yuan olurken, paslanmaz çeliğin vadeli fiyatının da %3, 6 artarak ton başına 18. 145 yuana yükseldiği bildirildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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