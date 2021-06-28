Çin'de Kızıl Plaj'da müzik festivali

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Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Kızıl Plaj'da müzik festivali düzenlendi.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Kızıl Plaj'da müzik festivali düzenlendi.

Çin'de manzarasıyla ünlü Kızıl Plaj'da geçtiğimiz cumartesi günü müzik festivali düzenlendi. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bulunan plaja gelen ziyaretçiler, nefes kesen manzara eşliğinde müziğin keyfini çıkardı. Dünyanın en büyük sulak alanı ve sazlık bataklığından oluşan 13 bin 333 hektarlık plaj, alkali oranı yüksek topraklarda yaşayabilen birkaç bitki türünden biri olan Suaeda Salsa adlı kırmızı bitkinin oluşturduğu manzarasıyla biliniyor. Suaeda Salsa nisan ayında açık kırmızı rengi ile büyümeye başlarken, bitki olgunlaştıkça rengi koyu kırmızıya dönüyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı