Çin'de Kızıl Plaj'da müzik festivali
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Çin'de Kızıl Plaj'da müzik festivali

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Kızıl Plaj'da müzik festivali düzenlendi.

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bulunan manzarasıyla ünlü Kızıl Plaj'da müzik festivali düzenlendi.

Çin'de manzarasıyla ünlü Kızıl Plaj'da geçtiğimiz cumartesi günü müzik festivali düzenlendi. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Liaoning eyaletinin Panjin kentinde bulunan plaja gelen ziyaretçiler, nefes kesen manzara eşliğinde müziğin keyfini çıkardı. Dünyanın en büyük sulak alanı ve sazlık bataklığından oluşan 13 bin 333 hektarlık plaj, alkali oranı yüksek topraklarda yaşayabilen birkaç bitki türünden biri olan Suaeda Salsa adlı kırmızı bitkinin oluşturduğu manzarasıyla biliniyor. Suaeda Salsa nisan ayında açık kırmızı rengi ile büyümeye başlarken, bitki olgunlaştıkça rengi koyu kırmızıya dönüyor.

(İHA)

Çin'de Kızıl Plaj'da müzik festivali
Çin'de Kızıl Plaj'da müzik festivali
Çin'de Kızıl Plaj'da müzik festivali
Çin'de Kızıl Plaj'da müzik festivali

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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