Çin'de KİT'lerin karı yüzde 47,6 arttı - Haberler
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Çin'de KİT'lerin karı yüzde 47,6 arttı

AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel
Çin'de KİT'lerin karı yüzde 47,6 arttı

Çin'de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) toplam karı yılın 10 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6 arttı.

Çin'de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) toplam karı yılın 10 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6 arttı.

Çin Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, ekim sonu itibarıyla KİT'lerin gelirleri yıllık yüzde 22,1 artışla 60,4 trilyon yuana (yaklaşık 9,46 trilyon Dolar ) ulaştı.

Şirketlerin toplam karı 3,8 trilyon yuana (yaklaşık 600 milyon dolar) ulaşarak önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 47,6 arttı.

İşletme gelirleri ve karlılıktaki artış, Çin ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ardından toparlanmasının işareti olarak görülüyor.

Merkezi planlı ekonominin yürürlükte olduğu Çin'de KİT'ler çok sayıda sektörde faaliyet gösteriyor. Sayıları 150 bini aşan KİT'ler ekonominin büyük bölümünü oluşturuyor.

2020'de yayımlanan Fortune Global 500 listesinde Çin ana karasından 117 şirket yer almıştı. Bunlardan 91'i KİT vasfındaki kuruluşlar olmuştu.

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AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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