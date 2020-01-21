Çin'de kentleşme oranı yüzde 60,6'a ulaştı

21.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:29

Kentlerde yerleşik nüfus, 2019 yılı içinde 17,06 milyon kadar artarak bu yılın sonunda 848,43 milyona ulaştı. Buna karşılık kırsal nüfus 12,39 milyon azalarak 2019 sonunda 551,62 milyona düştü. Söz konusu veriler, Devlet İstatistik Ofisi tarafından bir açıklama yayımlanarak kamunun bilgisine sunuldu.

Devlet İstatistik Ofisi'nin nüfus ve istihdam istatistikleri sorumlusu Zhang Yi, kentleşme oranının ülkenin merkez ve batı bölgelerinde, doğusunda ve kuzeydoğusunda olduğundan daha hızlı gerçekleştiğini; bunun da ülkenin değişik bölgelerindeki kentleşme oranları arasındaki farkları azalttığını belirtti.

Çin, ülkedeki kentleşmenin hız kazanması ve böylece yurttaşların daha iyi temel kamu hizmetlerinden ve daha gelişkin bir sosyal güvenlik hizmetinden yararlanabilmesi için alınan önlemleri artırdı.

Kaynak: Bültenler