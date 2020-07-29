Çin'de kaza geçiren çocuğu aracı kaldırıp kurtardılar
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Çin'de kaza geçiren çocuğu aracı kaldırıp kurtardılar

Çin'in Zhejiang eyaletinde, kaza sonucu aracın altında kalan çocuk, çevredekilerin aracı yukarı kaldırmasıyla kurtarıldı.

Çin'de kaza geçiren çocuğu aracı kaldırıp kurtardılar
29.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 15:00

Çin'in Zhejiang eyaletinde, kaza sonucu aracın altında kalan çocuk, çevredekilerin aracı yukarı kaldırmasıyla kurtarıldı.

Çin'in Zhejiang eyaletindeki Suichang bölgesinde, bir araç, yaya geçidini kullanarak yolun karşı tarafına geçmekte olan çocuklara çarptı. Kaza sonucu bir çocuk aracın altında kaldı. Çevrede bulunan onlarca kişi yaklaşık 10 saniye içinde aracı kaldırıp çocuğu kurtarmayı başardı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi. - ZHEJİANG

Kaynak: İHA

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