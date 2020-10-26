Çin'de kaybolan köpek, sahiplerine dönmek için 60 kilometre yürüdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çin'de kaybolan köpek, sahiplerine dönmek için 60 kilometre yürüdü

26.10.2020 20:38 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:42
Çin'de kaybolan köpek, sahiplerine dönmek için 60 kilometre yürüdü

Çin'de ailenin şehirler arası yolculuk yaptığı sırada mola verdikleri bir motelde unuttuğu Dou Dou adlı köpek, 26 gün boyunca 60 kilometre yürüyerek aileye geri döndü.

Çin'de ailenin şehirler arası yolculuk yaptığı sırada mola verdikleri bir motelde unuttuğu Dou Dou adlı köpek, 26 gün boyunca 60 kilometre yürüyerek aileye geri döndü.

Çin'in Hangzhou kentinde yaşayan aile, şehir dışındaki akrabalarını ziyaret etmek üzere araçlarıyla yola çıktı. Yolda bir motelde kısa süreliğine mola veren aile, Dou Dou adlı köpeklerini motelde unuttu. Çin medyası, köpeğin 26 gün boyunca 60 kilometre yürüyerek aileye geri döndüğünü duyurdu. Yerel medyaya konuşan baba Qui, köpeklerinin döneceğini düşünmediklerini ifade ederek, "Onun hayatta kalacağını umduk ve iyi kalpli birinin sahipleneceğini düşündük. Neredeyse bir ay sonra kapımızda beliriverdi. Neyse ki yaralanmamıştı. Yorgundu ve zayıflamıştı" dedi.


Çin'de kaybolan köpek, sahiplerine dönmek için 60 kilometre yürüdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Halil Sezai Serdar Ortaç Yıldız Kenter Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Tisserand Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çin'de kaybolan köpek, sahiplerine dönmek için 60 kilometre yürüdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 20:42:36. #1.15#
title