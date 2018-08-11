Çin'de Katil Zanlıları 29 Yıl Sonra Yakayı Ele Verdi

Çin'de 7 kişiyi öldürdükleri iddiasıyla aranan iki kardeş 29 yıl sonra yakalandı.

China Daily gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinin Siping kentinde 7 kişiyi katletmek ve bazı soygun olaylarına karışmakla suçlanan 52 yaşındaki Çi Cıhua ve 49 yaşındaki Çi Cıfıng gözaltına alındı.

Kardeşlerin, 1989 yılında bir lisede görev yapan iki memuru, 1992 yılında Huang adlı bir kent sakini ile iki kızını, 1993'te ise kentin vergi müdürü ve oğlunu öldürdüğünden şüpheleniliyor. Zanlıların, ayrıca söz konusu vakalarda maktullerden toplam 9 bin yüen (yaklaşık bin 315 dolar) çalmakla suçlanıyor.

İşledikleri suçlardan sonra kimliklerini değiştirerek ve başka şehirlere taşınarak firari bir hayat yaşayan katil zanlılarının ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan'a taşındığı kaydedildi. Firarilerin bu süre zarfında Cilin eyaletindeki aile üyeleriyle de irtibatını kestiği vurgulandı.

Kamu Güvenlik Bakanlığının yurtiçi ikametgah kayıt sisteminde polislerin zanlılara benzerlik taşıyan fotoğrafları defalarca kontrol ettikten sonra harekete geçmeleriyle yakalan katil zanlılarının isimlerini Çin Conghua ve Çin Congfıng olarak değiştirdikleri ortaya çıktı.