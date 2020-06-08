Çin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin rektumundan balık çıktı
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Çin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin rektumundan balık çıktı

Çin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin rektumundan balık çıktıÇin, (DHA)- Çin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki bir kişinin rektumunda (bağırsak) balık tespit edildi.

08.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:24

Çin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin rektumundan balık çıktı

Çin, (DHA)- Çin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden 30 yaşındaki bir kişinin rektumunda (bağırsak) balık tespit edildi. Balık, 5 saatlik operasyonla alınabildi.

Çin'de film gibi bir olay yaşandı. Ülkenin Guangdong eyaletinde, bir kişi karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Kimliği açıklanmayan 30 yaşındaki kişi karın ağrısıyla Zhaoqing Hastanesi'ne gitti. Çekilen röntgende, adamın rektumunda (bağırsak) bir balığın olduğu görüldü. Hastanede gerçekleştirilen 5 saatlik operasyonla balık adamın vücudundan çıkarıldı. Yerel medya, söz konusu olayda adamın 'yanlışlıkla' balığın üzerine oturduğu bilgisine yer verdi.

Çin'de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kişinin rektumundan balık çıktı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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