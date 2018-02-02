Çin'de Kargo Gemisi Alabora Oldu : 1 Ölü
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Çin'de Kargo Gemisi Alabora Oldu : 1 Ölü

Çin'in orta kesiminde bir kargo gemisinin alabora olması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Çin'de Kargo Gemisi Alabora Oldu : 1 Ölü

Çin'in orta kesiminde bir kargo gemisinin alabora olması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği ve 5 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Şinhua ajansı, geminin Yangzı nehrinin Hubey eyaletine bağlı Huanggang kentindeki Çiçun ilçesi bölümünde kaza yaptığını ve gemideki 6 mürettebatın suya düştüğünü duyurdu.

Olay yerine gönderilen kurtarma ve sağlık ekiplerinin yaralı bir kişiyi nehirden çıkardığı ancak şahsın kurtarılamadığı belirtildi. Gemideki diğer 5 mürettebata henüz ulaşılamadı.

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