Çin'de karbondioksit zehirlenmesi: 8 ölü
– Çin'de bir limandaki gemide karbondioksit sızıntısı meydana geldiğini; 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
– Çin'de bir limandaki gemide karbondioksit sızıntısı meydana geldiğini; 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Olay yerel saatle 16: 00 sıralarında Çin'in Shandong eyaletine bağlı Rongcheng bölgesinde bulunan Longyan limanında meydana geldi. Yerel medya, sızıntının bir kargo gemisinde meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: DHA
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