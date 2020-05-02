Çin'de karantina uygulamasının yumuşatılması sonrası milyonlarca Çinli tatil için yollara koyuldu

Çin'de aylar süren karantina uygulamasının yumuşatılmasıyla birlikte başlayan beş günlük işçi bayramı süresince milyonlarca Çinlinin tatil için yeniden yollara koyulması bekleniyor.

Çin'de aylar süren karantina uygulamasının yumuşatılmasıyla birlikte başlayan beş günlük işçi bayramı süresince milyonlarca Çinlinin tatil için yeniden yollara koyulması bekleniyor.

Çin hükümeti hafta içi Hubei eyaleti ile birlikte Pekin ve Tianjin kentlerinde salgın kapsamında getirilen kısıtlamaların yumuşatılması kararı almıştı. Bu kapsamda tatile çıkacak olanların geri dönüşlerinde 14 günlük karantina uygulaması da olmayacak. Karantina uygulaması yurt dışından gelenler ile Hubei ve yüksek riskli bölgeler için uygulanıyor. Euronews.com'da Görüntüle