Çin'de karantina sürecinde, havayı kirletenlerden nitrojen dioksit düştü diğerleri sabit kaldı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin genelinde şubat ayında uygulanan katı karantina kurallarının havadaki nitrojen dioksit seviyesinde "çarpıcı" bir düşüşe yol açtığı ancak diğer kirleticilerin takriben aynı seviyelerde kaldığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin genelinde şubat ayında uygulanan katı karantina kurallarının havadaki nitrojen dioksit seviyesinde "çarpıcı" bir düşüşe yol açtığı ancak diğer kirleticilerin takriben aynı seviyelerde kaldığı bildirildi.

South China Morning Post'un haberine göre, araştırmacılar, hava kirliliğinin önemli bir bileşeni olan nitrojen dioksit seviyesinin, şubat ayında tahmin edilen seviyelere kıyasla yaklaşık yarı yarıya azaldığını ve bunun "benzeri görülmemiş bir düşüş" olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, uydu verilerini kullanarak 2005'in ocak ayından bu yılın mayıs ayına kadar aylık ortalama kirlilik ve bulut özelliklerini inceledi.

Şubat ayındaki değerlerini, salgından öncekilerle karşılaştıran istatistiksel bir yöntem kullanılan araştırmada, karantina sürecinde nitrojen dioksit seviyesinde düşüş yaşandığı, akciğerlere zarar veren PM2,5 partikülleri dahil diğer hava kirletici maddelerin emisyonlarının ise neredeyse hiç değişmediği belirlendi.

Çalışmada, nitrojen dioksitteki keskin düşüşün, büyük ölçüde inişe geçen nakliye emisyonlarının yanı sıra enerji ve endüstriyel kaynaklarda yüzde 10 ila 20'lik azalmadan kaynaklandığı ifade edildi.

Çalışmanın lideri Washington Üniversitesinin atmosfer bilimleri bölümünde doktora öğrencisi olan Michael Diamond, üniversitenin internet sitesinde yayınlanan bir röportajda araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diamond, nitrojen dioksit seviyesinde bu denli düşüşe, 2005-2019 aralığında 2008'deki büyük resesyonda bile rastlanmadığına işaret etti.

Araştırma, hakemli "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA