Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü
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Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü

Çin'in Quanzhou kentinde koronavirüs hastalarının karantina altında oldukları otel çöktü.

07.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:52
Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü

Çin'in Quanzhou kentinde koronavirüs hastalarının karantina altında oldukları otel çöktü. South China Morning Post portalı çöken binanın koronavirüs hastalarının kalması için işhanından otele dönüştürüldüğünü bildirdi. Çöken binanın içinde yaklaşık 70 kişi kaldığı, 34 kişinin de kurtarıldığı açıklandı. Görgü tanıkları bina çökmeden önce bir patlama duyduklarını ifade ettiler.  


Kaynak: DHA

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