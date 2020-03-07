Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü

07.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:52

Çin'in Quanzhou kentinde koronavirüs hastalarının karantina altında oldukları otel çöktü. South China Morning Post haber portalı çöken binanın koronavirüs hastalarının kalması için işhanından otele dönüştürüldüğünü bildirdi. Çöken binanın içinde yaklaşık 70 kişi kaldığı, 34 kişinin de kurtarıldığı açıklandı. Görgü tanıkları bina çökmeden önce bir patlama duyduklarını ifade ettiler.

Kaynak: DHA