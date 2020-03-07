Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü
Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü.
07.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:35
Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü
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Kaynak: DHA