Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü
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Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü

Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü.

07.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 07.03.2020 17:35
Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü

Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü

Kaynak: DHA


Haber Videosu

: Çin'de karantina altında bulunan koronavirüs hastalarının kaldığı otel çöktü
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