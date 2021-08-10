Çin'de, Kanadalı hükümlünün idam cezasını temyiz talebi reddedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çin'de, Kanadalı hükümlünün idam cezasını temyiz talebi reddedildi

Çin'de, Kanadalı hükümlünün idam cezasını temyiz talebi reddedildi
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Çin'de mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası aldıktan sonra yeniden yargılanarak idam cezasına mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'in temyiz başvurusunu reddetti.

Çin'de mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 15 yıl hapis cezası aldıktan sonra yeniden yargılanarak idam cezasına mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'in temyiz başvurusunu reddetti.

Liaoning Eyaleti Yüksek Halk Mahkemesi, temyiz talebini reddederek, davayı en üst mahkeme olan Çin Yüksek Halk Mahkemesine gönderdi.

Schellenberg, 2018'de uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edilmiş, ardından 2019'da yeniden yargılanarak 1 gün süren duruşmada idama mahkum edilmişti.

Schellenberg'in yeniden yargılanması, Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde gözaltına alınmasının ardından gelmişti.

Temyiz duruşmasını izlemek üzere Liaoning eyaletine giden Kanada'nın Pekin Büyükelçisi Dominic Barton, temyiz talebinin reddine ilişkin, "Bu hükmü en güçlü şekilde kınıyor ve Çin'e Robert'a merhamet gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Barton, sanığa yeniden yargılama sonrası verilen cezanın, "acımasız, insanlık dışı ve keyfi" olduğunu savundu.

Huawei yöneticisi Mıng'ın tutuklanmasının ardından Çin, ayrıca, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ile iş insanı Michael Spavor'u "Çin'in ulusal güvenliğini tehlikeye atan faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla gözaltına almıştı.

Çin'de idam cezalarının infazı için Çin Yüksek Halk Mahkemesinin onayı gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mustafa Varank Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Tuğba Özay Acun Ilıcalı Yonca Evcimik
Spor Metin Oktay Burak Elmas Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çin'de, Kanadalı hükümlünün idam cezasını temyiz talebi reddedildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 10:16:42. #1.16#

title