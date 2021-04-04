Çin'de kamyon ve yolcu otobüsü çarpıştı: 11 ölü, 19 yaralı
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Çin'de kamyon ve yolcu otobüsü çarpıştı: 11 ölü, 19 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çin'de kamyon ve yolcu otobüsü çarpıştı: 11 ölü, 19 yaralı

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bir kamyon ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde bir kamyon ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 11 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı belirtildi.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde Shenyang-Haikou otoyolunda, gece saatlerinde kontrolünü kaybeden bir kamyon yolcu otobüsüne çarptı. Kazada yolcu otobüsü devrilirken, yoldaki iki kamyon da çarpıştı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, kaza sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - JİANGSU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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