Çin'de kamyon kalabalığın arasına daldı 10 ölü, 16 yaralı
Çin'de kamyon kalabalığın arasına daldı 10 ölü, 16 yaralıÇin, (DHA)- Çin'de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı.
Çin'de kamyon kalabalığın arasına daldı 10 ölü, 16 yaralı
Çin, (DHA)- Çin'de meydana gelen kazada, kamyon kalabalık arasına daldı. 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.
Kaza, Hunan bölgesindeki Xiangtan şehrinde meydana geldi. Kontrolden çıktığı belirtilen kamyon, kalabalık arasına daldı. Kazada, 10 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yetkililer, kazaya dair inceleme başlatırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.